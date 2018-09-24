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Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа

24.09.2018

Украинский режиссер Олег Сенцов, который держит голодовку в российской колонии, стал почетным гражданином столицы Франции. Муниципалитет Парижа единогласно проголосовал за это решение.

Об этом в Twitter сообщила мэр города Анна Идальго. По ее словам, портреты режиссера висят у мэрии Парижа и муниципальных управ.

Олега Сенцова осудили в 2015 году на 20 лет колонии по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая он держит голодовку, получая поддерживающую терапию. Сенцов требует освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. 10 сентября сестра режиссера Наталья Каплан сообщила об ухудшении его здоровья и о том, что Сенцов написал завещание на свое творчество. 13 сентября фракция Европарламента выдвинула режиссера на премию имени Сахарова, 18 сентября стало известно, что Украина выдвигает его на Нобелевскую премию мира. 

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