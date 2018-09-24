Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа

Украинский режиссер Олег Сенцов, который держит голодовку в российской колонии, стал почетным гражданином столицы Франции. Муниципалитет Парижа единогласно проголосовал за это решение.

Об этом в Twitter сообщила мэр города Анна Идальго. По ее словам, портреты режиссера висят у мэрии Парижа и муниципальных управ.