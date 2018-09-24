Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа

Украинский режиссер Олег Сенцов, который держит голодовку в российской колонии, стал почетным гражданином столицы Франции. Муниципалитет Парижа единогласно проголосовал за это решение.
Об этом в Twitter сообщила мэр города Анна Идальго. По ее словам, портреты режиссера висят у мэрии Парижа и муниципальных управ.
Олега Сенцова осудили в 2015 году на 20 лет колонии по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая он держит голодовку, получая поддерживающую терапию. Сенцов требует освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. 10 сентября сестра режиссера Наталья Каплан сообщила
об ухудшении его здоровья и о том, что Сенцов написал завещание на свое творчество. 13 сентября фракция Европарламента выдвинула
режиссера на премию имени Сахарова, 18 сентября стало известно, что Украина выдвигает
его на Нобелевскую премию мира.