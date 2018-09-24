«Дождь»: Кремль ищет замену еще четырем губернаторам

Кремль начал искать замену губернаторам четырех российских регионов. Это те, кто возглавляет свой субъект по два и больше срока.

По данным телеканала «Дождь», речь идет о губернаторах Курской, Ростовской, Липецкой областей и Алтайского края. При этом обсуждается новая схема замены глав регионов: по ней, действующий губернатор должен публично отказаться от перевыборов и сложить полномочия после окончания их срока.

Полномочия глав названных регионов истекают через два года. Все эти губернаторы — «старожилы». Олег Королев возглавляет Липецкую область 20 лет, Александр Михайлов руководит Курской областью 18 лет, глава Алтая Александр Бердников находится на своем посту 12 лет, ростовский губернатор Василий Голубев — 8 лет. Источники «Дождя» говорят, что в ходе последних губернаторских выборов проблемы появились у «пожилых» глав регионов (губернаторы Хакасии и Хабаровского края возглавляли эти субъекты по 10 лет).

Также, по их словам, после второго тура в Приморье стало ясно, что не всегда назначенный президентом врио губернатора успевает «прижиться» на месте. Перед выборами данные социологов показывали, что у Андрея Тарасенко с этим все хорошо, но второй тур он проиграл. Источники телеканала заявили, что Тарасенко будет работать на посту до новых выборов, к которым от власти подберут нового кандидата исходя из нужд избирателей. По такой же логике власти могут поменять глав и в других регионах.

«Старого губернатора не обязательно снимать, он может заявить о том, что не хочет идти на выборы, и спокойно доработать до конца полномочий. Непопулярные, сложные решения будут приниматься им без ущерба для репутации нового человека», — заявил источник «Дождя».

Губернаторские выборы закончились необходимостью провести второй тур в Хабаровском крае, Владимирской области, Хакасии и Приморье. В последнем случае выборы закончились скандалом, когда почти все время подсчета голосов лидировал кандидат от КПРФ, но выиграл в итоге его противник. ЦИК отменил результаты. В Хабаровском крае и Владимирской области накануне победили кандидаты от ЛДПР. В Хакасии действующий глава региона снял свою кандидатуру с выборов.