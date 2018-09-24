Евросоюз готовит новые санкции за применение химоружия

ЕС готовит новый механизм санкций за применение химического оружия. Его могут утвердить на ближайшем заседании.

Об этом пишет Reuters. По его данным, послы всех 28 стран Евросоюза намерены утвердить новую процедуру на заседании 26 сентября. По данным агентства, идея вызвана действиями России и Сирии, инициатором выступила Франция. Новый режим введения санкций позволит ЕС быстрее вводить ограничения в отношении конкретных лиц вне зависимости от их гражданства. В качестве санкций будет действовать заморозка активов в европейских странах и запрет на въезд в государства Евросоюза.

Агентство отмечает, что по действующей практике добавлять отдельные лица можно только в отдельные национальные списки. Учитывая, что не все страны ЕС охотно идут на расширение ограничений в отношении своих партнеров, новая мера позволит обойти эту сложность и добавлять людей в списки без долгих обсуждений. Новый режим санкций также могут дополнить наказанием за нарушения прав человека.