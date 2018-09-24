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Новое дело Навального поступило в суд

24.09.2018

В Симоновский районный суд Москвы поступило новое административное дело о привлечении к ответственности Алексея Навального. Его могут рассмотреть до конца дня.

Об этом сообщает «Интерфакс». Алексея Навального задержали прямо на выходе из спецприемника, где он отбывал 30-дневный арест по предыдущему делу о январской «забастовке избирателей». Соратник Навального Леонид Волков сообщал, что новый арест может быть связан с митингами против пенсионной реформы 9 сентября, во время которых политик был под арестом.

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