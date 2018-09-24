Думский комитет рекомендовал принять законопроект о пенсионном возрасте с учетом президентских поправок

Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о пенсионном возрасте с учетом президентских поправок. Документ собираются рассмотреть в осеннюю сессию.
Рекомендации вынес думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Как сообщает «Интерфакс», решение было принято с учетом поправок, внесенных президентом. В частности, это изменение возраста выхода на пенсию для женщин. В первоначальном варианте законопроекта предлагалось поднять эту планку с 55 до 63 лет, поправки предлагают ограничиться уровнем в 60 лет.
В июле Госдума приняла законопроект о пенсионной реформе в первом чтении. Документ повышает возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.