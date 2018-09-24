Думский комитет рекомендовал принять законопроект о пенсионном возрасте с учетом президентских поправок

Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о пенсионном возрасте с учетом президентских поправок. Документ собираются рассмотреть в осеннюю сессию.

Рекомендации вынес думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Как сообщает «Интерфакс», решение было принято с учетом поправок, внесенных президентом. В частности, это изменение возраста выхода на пенсию для женщин. В первоначальном варианте законопроекта предлагалось поднять эту планку с 55 до 63 лет, поправки предлагают ограничиться уровнем в 60 лет.

Также думский комитет поменял свое решение по поводу пенсионного возраста для народов Крайнего Севера. Сначала участники заседания проголосовали за поправку, которая позволяла не поднимать пенсионный возраст для этой категории граждан, но спустя час приняли противоположное решение. Это произошло после обращения министра труда Максима Топилина, который заявил, что поправка обойдется бюджету в 200 млрд рублей.

В июле Госдума приняла законопроект о пенсионной реформе в первом чтении. Документ повышает возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.