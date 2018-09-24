Трейдеры предсказывают рост цен на нефть до $100 за баррель

Крупные нефтретрейдеры предсказывают рост цен на нефть до $100 за баррель. Такой прогноз появился впервые за четыре года.

Об этом пишет Bloomberg. По данным издания, трейдеры видят причинами для роста цен на нефть возобновление санкций США против Ирана и кризис в Венесуэле. О грядущем подорожании заявили соучредитель Mercuria Energy Group Ltd Дэниел Джегги и соруководитель Trafigura Group Бен Локок. Джегги считает, что стоимость «черного золота» может подняться до отметки в $100 до конца 2018 года. Локок уверен, что цены будут еще выше в начале 2019 года. Также прогноз на удорожание нефти делают аналитики Citigroup Inc.

Выступая на конференции APPEC в Сингапуре, Дэиел Джегги заявил, что из-за проблем в Иране и Венесуэле сокращаются поставки нефти из этих стран. При этом трудности появились и у добытчиков сланцевых ископаемых из-за проблем с персоналом и малой пропускной способности трубопроводов. «На рынке нет предложения, которое способно было бы компенсировать возможное исчезновение 2 млн баррелей нефти в день в четвертом квартале», — заявил эксперт.

Bloomberg отмечает, что, если прогнозы оправдаются, цены на нефть вернутся к уровню 2014 года, что приведет и к росту привлекательности добывающих компаний для инвесторов.