Шойгу: Россия передаст Сирии С-300

Власти России передадут правительственным войскам Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Заявление опубликовано на YouTube-канале ведомства. По словам Шойгу, этот комплекс способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и поражать несколько целей одновременно. Глава Минобороны также пообещал оснастить сирийские силы ПВО автоматизированными системами управления российской армии. По его словам, российская сторона в 2013 года по просьбе Израиля приостановила поставку комплекса С-300 в Сирию, но теперь ситуация изменилась.