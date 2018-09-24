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Шойгу: Россия передаст Сирии С-300

24.09.2018

Власти России передадут правительственным войскам Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Заявление опубликовано на YouTube-канале ведомства. По словам Шойгу, этот комплекс способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и поражать несколько целей одновременно. Глава Минобороны также пообещал оснастить сирийские силы ПВО автоматизированными системами управления российской армии. По его словам, российская сторона в 2013 года по просьбе Израиля приостановила поставку комплекса С-300 в Сирию, но теперь ситуация изменилась.

Ранее «КоммерсантЪ» писал о том, что поставка С-300 сирийским войскам может быть одной из мер после крушения Ил-20. Российский самолет с 15 военнослужащими на борту упал у побережья Сирии 17 сентября. Его сбили силы ПВО при попытке отразить удар израильских истребителей. Минобороны обвиняет в происшествии ВВС Израиля.

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