Close

СК просят завести дело об отравлении издателя «Медиазоны»

24.09.2018

Адвокат группы «Агора» Дмитрий Динзе просит Следственный комитет завести уголовное дело по факту отравления Петра Верзилова. Издатель «Медиазоны» находится под наблюдением врачей в клинике Charite в Берлине.

Об этом сообщил телеканал «Дождь». Адвокат заявил, что Верзилова могли отравить за попытку расследования убийства российских журналистов в ЦАР и за его политические перфомансы, в том числе за акцию Pussy Riot на московском стадионе во время ЧМ-2018.

По мнению Динзе, Верзилова могли отравить сотрудники спецслужб или кто-то, кто хотел ему отомстить. Адвокат готов передать следствию все необходимые медицинские документы из германской клиники.

11 сентября Петр Верзилов попал в реанимацию после того, как у него пропало зрение, речь и способность двигаться. Позже его перевели в НИИ имени Склифосовского. 14 сентября издатель «Медиазоны» пришел в себя, позже его перевезли под наблюдение врачей в Берлин. Представители клиники Charite на брифинге заявили, что Верзилова могли отравить лекарственными средствами. Известно, что накануне отравления Верзилов должен был получить доклад о результатах расследования гибели Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в ЦАР.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.