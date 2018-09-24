СК просят завести дело об отравлении издателя «Медиазоны»

Адвокат группы «Агора» Дмитрий Динзе просит Следственный комитет завести уголовное дело по факту отравления Петра Верзилова. Издатель «Медиазоны» находится под наблюдением врачей в клинике Charite в Берлине.

Об этом сообщил телеканал «Дождь». Адвокат заявил, что Верзилова могли отравить за попытку расследования убийства российских журналистов в ЦАР и за его политические перфомансы, в том числе за акцию Pussy Riot на московском стадионе во время ЧМ-2018.

По мнению Динзе, Верзилова могли отравить сотрудники спецслужб или кто-то, кто хотел ему отомстить. Адвокат готов передать следствию все необходимые медицинские документы из германской клиники.

11 сентября Петр Верзилов попал в реанимацию после того, как у него пропало зрение, речь и способность двигаться. Позже его перевели в НИИ имени Склифосовского. 14 сентября издатель «Медиазоны» пришел в себя, позже его перевезли под наблюдение врачей в Берлин. Представители клиники Charite на брифинге заявили, что Верзилова могли отравить лекарственными средствами. Известно, что накануне отравления Верзилов должен был получить доклад о результатах расследования гибели Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в ЦАР.