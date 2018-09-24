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В Молдавии временно отстранили от должности президента

24.09.2018

Президент Молдавии Игорь Додон временно отстранен от должности. Такое решение вынес Конституционный суд страны.

Как передает «Интерфакс», причиной стал отказ молдавского лидера назначить министров здравоохранения и соцзащиты, а также сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды. По закону, глава государства может отклонить предложенные кандидатуры только однажды, во второй раз его полномочия перейдут к премьер-министру, который подпишет указ о назначении за него. Запрос в Конституционный суд страны направили депутаты от Демократической партии.

Ранее Игоря Додона дважды отстраняли от должности президента по тем же причинам. В октябре 2017 года он отказался подписать указ о назначении предложенного кандидата министром обороны страны, в январе 2018 года — о назначении пяти министров.

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