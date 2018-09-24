Вступили в силу новые пошлины США и Китая

Сегодня вступили в силу новые 10-процентные пошлины на ввоз китайских товаров в США на сумму в $200 млрд. Одновременно с этим заработали повышенные тарифы на импорт американских товаров в Китай на сумму $60 млрд.

О введении пошлин Вашингтон сообщил 18 сентября, предупредив о том, что с 1 января 2019 года тарифы вырастут еще на четверть, если Пекин примет ответные меры. Власти Китая отказались идти на уступки, а также подали жалобу в ВТО. Там обложили повышенной ставкой, в том числе, сжиженный природный газ из США, пишет «Интерфакс».