Россия может увеличить поставки С-300 Сирии в ответ на крушение Ил-20

Власти России могут увеличить поставки правительственным войскам Сирии зенитных комплексов С-300. Это может быть одной из ответных мер, которые Владимир Путин собирался принять после крушения Ил-20.

Об этом сообщили источники газеты «КоммерсантЪ» в военной сфере. Они заявили, что поставки С-300 могут стать поводом для отказа израильской армии наносить дальнейшие авиаудары по правительственным объектам. По их мнению, управление установками могут поручить российским офицерам.

В июле глава Минобороны Сергей Шойгу говорил о возможности поставок зенитных комплексов с оговоркой о том, что пока такой просьбы не было.

Российский Ил-20 потерпел крушение у сирийского побережья 17 сентября. На его борту находились 15 военнослужащих, все погибли. Воздушное судно сбила ракета сирийских сил ПВО, которые в этот момент отражали удар израильских истребителей. Ответственность за крушение самолета в Минобороны возложили на израильские ВВС.