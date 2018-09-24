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Axios: Вашингтон собирается обвинить Китай «во враждебных действиях»

24.09.2018

Белый дом планирует обвинить власти Китая во враждебных действиях по отношению к государственному и частному секторам США. Также Вашингтон собирается опубликовать заявление о кибератаках КНР, вмешательстве в выборы и ведении промышленной войны.

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на собственные источники. По их словам, администрация президента США Дональда Трампа собрала «тонны информации» о деятельности Китая и собирается в ближайшие недели начать широкомасштабную информационную кампанию против этой страны.

Ранее Трамп обвинил Китай в промышленном шпионаже и краже интеллектуальной собственности. На этом фоне администрация США обложила пошлинами импорт из КНР, Пекин ответил зеркальными мерами и обратился с жалобой в ВТО.

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