Axios: Вашингтон собирается обвинить Китай «во враждебных действиях»

Белый дом планирует обвинить власти Китая во враждебных действиях по отношению к государственному и частному секторам США. Также Вашингтон собирается опубликовать заявление о кибератаках КНР, вмешательстве в выборы и ведении промышленной войны.

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на собственные источники. По их словам, администрация президента США Дональда Трампа собрала «тонны информации» о деятельности Китая и собирается в ближайшие недели начать широкомасштабную информационную кампанию против этой страны.