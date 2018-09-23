Минобороны: вина за сбитый Ил-20 в Сирии лежит на ВВС Израиля

Министерство обороны возложило ответственность за крушение российского Ил-20 в Сирии на военно-воздушные силы Израиля. В ходе инцидента погибли 15 российских военнослужащих.

Как пишет «Интерфакс», об этом заявил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, действия израильских летчиков «говорят или о их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности». Конашенков заявил, что представители штаба израильских ВВС ввели в заблуждение экипаж российского самолета, когда сообщили, что их летчики собираются нанести удар по северным объектам в Сирии — при том, что Латакия считается западной провинцией. Кроме того, оповещение произошло одновременно с авиаударом, а не заранее. В Минобороны считают, что именно это не позволило вывести воздушное судно в безопасную зону, а израильские истребители прикрылись Ил-20 во время ударов ПВО.

Конашенков добавил, что после первого удара один из истребителей Израиля начал маневр в сторону сирийского побережья, сближаясь с Ил-20, который в это время заходил на посадку. В это время, заявил представитель Минобороны, расчеты сирийских ПВО посчитали, что это новая авиационная атака. По словам Конашенкова, представитель российской группировки в Сирии просил увести силы из этого района, но командный центр ВВС Израиля вышел на связь и предложил помощь только спустя 50 минут после того, как ракета попала в Ил-20.

На сайте Минобороны говорится, что израильская сторона своими действиями нарушила договоренности по предотвращению инцидентов между странами на сирийском направлении, достигнутые в 2015 году. По его словам, за время действия договора российская сторона направила командному центру ВВС Израиля больше 300 уведомлений о действиях своих летчиков вблизи израильской территории, а получила от второй стороны только 25 подобных сообщений.

Российский Ил-20 с 15 военнослужащими на борту пропал с радаров у побережья Сирии 18 сентября. В это время сирийские ПВО отражали атаку израильских F-16. Воздушное судно сбила ракета, экипаж погиб. Минобороны РФ обвинило в этом ВВС Израиля. Российский президент Владимир Путин призвал не проводить параллелей с крушением Су-24 в Турции в 2015 году и назвал произошедшее с Ил-20 «цепью трагических случайностей».

После инцидента в Москву приехала делегация во главе с командующим ВВС Израиля Армикамом Норкином, который представил результаты внутреннего расследования. Утверждение о провокации там назвали неверным. По словам представителя израильских ВВС, сирийская ПВО выпустила ракету, сбившую российский самолет, когда истребителей F-16 уже не было в этом участке.