Росбалт: Пригожин начинал как мелкий воришка

Агентство «Росбалт» изучило прошлое «повара Путина» — бизнесмена Евгения Пригожина, которого США недавно внесли в санкционные списки, — карьера начиналась с краж и нападения на женщину.
В 1979 году, когда Пригожину было 18 лет, он получил 2,5 года условно за кражу. По тогдашним законам, его отправили в Новгород для работы на химическом заводе.
В марте Пригожин в пьяном виде сам попытался совершить квартирную кражу, но его увидели — пришлось ретироваться. Следующей ночью повторил попытку с подельником — они украли магнитофон «Орбита», радиоприемник с проигрывателем «Орбита», хрусталь, джинсовую куртку, женскую сумочку с косметикой и даже ковровые дорожки. Всего — на 980 рублей. Это были не единственные кражи, совершенные Пригожиным и компанией.
Позже банда пошла мошенничество — они предложили жителю Ленинграда купить джинсы и другие дефицитные товары, но получив деньги сбежали. Аферу решили отметить в ресторане, где Пригожин заметил девушку в красивом пальто, которую предложил ограбить. Проследив за ней, молодые люди напали на девушку.
«Пригожин неожиданно схватил ее за шею, стал душить. Она закричала о помощи, но Пригожин стал сильнее сжимать горло. От сдавливания горла она потеряла сознание, а когда очнулась, то увидела, что с нее сняты сапоги и серьги», — цитирует «Росбалт» материалы дела.
Одного из нападавших поймали милиционеры, а он сдал подельников. Евгения Пригожина признали виновным в краже, мошенничестве, вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность, разбое и приговорили к 12 годам лишения свободы, добавив ранее неотбытое наказание. Всего — 13 лет колонии усиленного режима.
В 90-х Пригожин вышел на свободу. Затем стал успешным предпринимателем, и его стали называть «другом президента Путина».