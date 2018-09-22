Росбалт: Пригожин начинал как мелкий воришка

Агентство «Росбалт» изучило прошлое «повара Путина» — бизнесмена Евгения Пригожина, которого США недавно внесли в санкционные списки, — карьера начиналась с краж и нападения на женщину.

В 1979 году, когда Пригожину было 18 лет, он получил 2,5 года условно за кражу. По тогдашним законам, его отправили в Новгород для работы на химическом заводе.

Но уже в 1980 году Пригожин оказался в Ленинграде, где познакомился с местным жителем Алексеем Бушманом, ранее судимой Валентиной Макеко и двумя подростками Владиславом К. и Александром Е. В феврале 1980 года Бушман и Пригожин проникли в квартиру и вынесли вещи на 177 рублей. Добычей воров стали: ваза, конфетница, салфетница, 6 рюмок, 6 фужеров, 6 стопок и 2 рога, пишет «Росбалт»

В марте Пригожин в пьяном виде сам попытался совершить квартирную кражу, но его увидели — пришлось ретироваться. Следующей ночью повторил попытку с подельником — они украли магнитофон «Орбита», радиоприемник с проигрывателем «Орбита», хрусталь, джинсовую куртку, женскую сумочку с косметикой и даже ковровые дорожки. Всего — на 980 рублей. Это были не единственные кражи, совершенные Пригожиным и компанией.

Позже банда пошла мошенничество — они предложили жителю Ленинграда купить джинсы и другие дефицитные товары, но получив деньги сбежали. Аферу решили отметить в ресторане, где Пригожин заметил девушку в красивом пальто, которую предложил ограбить. Проследив за ней, молодые люди напали на девушку.

«Пригожин неожиданно схватил ее за шею, стал душить. Она закричала о помощи, но Пригожин стал сильнее сжимать горло. От сдавливания горла она потеряла сознание, а когда очнулась, то увидела, что с нее сняты сапоги и серьги», — цитирует «Росбалт» материалы дела.

Одного из нападавших поймали милиционеры, а он сдал подельников. Евгения Пригожина признали виновным в краже, мошенничестве, вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность, разбое и приговорили к 12 годам лишения свободы, добавив ранее неотбытое наказание. Всего — 13 лет колонии усиленного режима.

В 90-х Пригожин вышел на свободу. Затем стал успешным предпринимателем, и его стали называть «другом президента Путина».



20 сентября США внесли Пригожина и его компании в санкционный список, связав его с ЧВК «Вагнера» и Агентством интернет-исследований, сотрудники которого через соцсети и на территории США оказывали влияние на избирателей во время президентской кампании 2016 года.