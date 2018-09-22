США инициируют антимонопольное расследование против Google, Facebook и Twitter

В Белом доме подготовили указ для начала антимонопольного расследования в отношении компаний Google, Facebook Inc. и других социальных сетей. Документ должен подписать президент Дональд Трамп.

Bloomberg пишет, что в документе не указаны конкретные компании. Но если он будет подписан, то будет представлять собой значительную эскалацию антипатии Трампа к Google, Facebook, Twitter и другим социальным сетям, которые он публично обвинил в занижении выдачи сообщений пользователей консервативных взглядов.

«Социальные медиа полностью дискриминируют голоса республиканцев/консерваторов», — писал Трамп в Twitter в августе, отмечая, что его администрация не допустит этого.

Социальные медиа-компании признали на слушаниях в Конгрессе, что иногда по ошибке занижали выдачу или банили политически направленные сообщения, но ошибки были исправлены. При этом, под ограничения попадали сообщения как правых, так и левых сил.

Bloomberg напоминает, что в июле, например, алгоритмы Twitter ограничивали видимость некоторых республиканцев в поиске. Джек Дорси (Jack Dorsey), главный исполнительный директор компании, дал показания перед Конгрессом в сентябре и сказал, что лимиты также затронули некоторых демократов, поскольку соцсеть пыталась проводить политику, охраняющую пользователей от угроз, ненависти, преследований, оскорблений. Позже эти алгоритмы были отменены.