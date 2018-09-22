Рогозин заявил о невозможности участия РФ в проекте окололунной станции Gateway

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что РФ не может позволить себе участвовать в американском проекте окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway (Deep Space gateway) на вторых ролях.

«Россия не может себе позволить участвовать в этом проекте в текущем виде на вторых ролях. Мы создаем свою транспортную систему», — цитирует выступление Рогозина на конференции в Королеве «Интерфакс».

По словам Рогозина, Россия может создать лунную научную станцию совместно со странами БРИКС.

Lunar Orbital Platform — Gateway — программа НАСА по созданию международной обитаемой окололунной станции, предназначенной на первом этапе для изучения Луны и дальнего космоса, а в дальнейшем в качестве станции пересадки для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно. В 2017 году Россия и США подписали заявление о совместной работе над проектом. Предполагается, что Россия создаст для станции шлюзовой модуль. Строительство Lunar Orbital Platform может начаться уже в 2022 году.