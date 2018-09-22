США продлили срок завершения сделок с «Русалом» и En+

Новый срок, в который инвесторы должны завершить отношения с попавшими под санкции «Русалом» и En+, определен до 12 ноября.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) распространило срок действия некоторых общих лицензий, связанных с EN+ Group plc (EN+) и United Company RUSAL PLC (RUSAL). Эти общие лицензии 13D, 14A и 16A изменяют свои предыдущие версии, продлевая срок действия с 23 октября 2018 года по 12 ноября 2018 года для операций, связанных с компаниями и их дочерними компаниями», — говорится в сообщении Минфина США.

Под санкции США Олег Дерипаска и подконтрольные ему активы попали 6 апреля.