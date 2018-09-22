В Москве стартовала акция против повышения пенсионного возраста

Шествие и митинг левых сил против повышения пенсионного возраста проходит на проспекте Сахарова в Москве. Акция согласована с властями.

Представители «Левого фронта» подняли плакаты «Позор пенсионной реформе Путина-Медведева!», «Единая Россия» украла у народа выборы!», а также портреты президента Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева, первого вице-премьера Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Орешкина и других чиновников с надписью «Враг народа», сообщается в twitter-аккаунте координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова.

Его самого полиция пыталась не пустить на митинг, ссылаясь на запрет посещения массовых акций, однако он все же прошел на проспект Сахарова, так как судебное решение еще не вступило в законную силу.