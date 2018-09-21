Врио главы Хакасии снялся с выборов

Врио главы Хакасии, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снял свою кандидатуру с голосования за главу региона, которое должно было состояться 23 сентября.

«Зимин написал заявление в избирком о снятии своей кандидатуры с выборов по состоянию здоровья», — сообщил «Интерфаксу» источник в избирательной комиссии.

ТАСС со ссылкой на ЦИК РФ сообщает, что во втором туре голосования должен принять участие кандидат от КПРФ Валентин Коновалов и справоросс Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место.

В соответствии с законодательством, после снятия кандидатуры Зимина, второй тур голосования пройдет через две недели, если Флягин согласится составить конкуренцию Коновалову. Если он не захочет, то Коновалов будет участвовать во втором туре единолично, для победы он должен будет набрать 51% голосов избирателей.