Врио главы Хакасии снялся с выборов

Врио главы Хакасии, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снял свою кандидатуру с голосования за главу региона, которое должно было состояться 23 сентября.
«Зимин написал заявление в избирком о снятии своей кандидатуры с выборов по состоянию здоровья», — сообщил «Интерфаксу» источник в избирательной комиссии.
В соответствии с законодательством, после снятия кандидатуры Зимина, второй тур голосования пройдет через две недели, если Флягин согласится составить конкуренцию Коновалову. Если он не захочет, то Коновалов будет участвовать во втором туре единолично, для победы он должен будет набрать 51% голосов избирателей.По итогам голосования 9 сентября в Хакасии не удалось определить победителя. Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов обошел Зимина, набрав 44,81%. За врио губернатора проголосовали 32,42% избирателей.
Сообщалось, что в Кремле ждут отставки Зимина до второго тура выборов главы региона.