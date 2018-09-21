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Глава ЦИК посоветовала Ищенко и Тарасенко отказаться от борьбы за пост губернатора Приморья

21.09.2018

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова предложила Андрею Ищенко и Андрею Тарасенко не выставлять свои кандидатуры на пост главы Приморского края.

«Выборы в Приморье будут через три месяца, и я надеюсь, что нынешние кандидаты, которые потеряли доверие и дискредитировали себя в глазах избирателей, — что ни один из них не решится в такой ситуации выставить свою кандидатуру», — сказала Памфилова в интервью телеканалу РБК.

По ее словам, избираться надо не путем давления и фальсификаций, а работать с людьми, вызывать доверие у людей.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко назвал слова Памфиловой «форменным популизмом» и порекомендовал ей оставить свой пост.

Во втором туре выборов в Приморском крае, состоявшемся 16 сентября, участвовали кандидат от «Единой России», действующий врио губернатора Андрей Тарасенко и представитель КПРФ Андрей Ищенко. Последний в ходе подсчета голосов лидировал, но в данные с последних участков выдвинули вперед кандидата партии власти. Кандидаты обвинили друг друга в фальсификациях, ЦИК признал возможность приписок на 19 избирательных участках, а также то, что на 13 участках из-за эвакуации невозможно установить достоверность волеизъявления граждан.

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