Глава ЦИК посоветовала Ищенко и Тарасенко отказаться от борьбы за пост губернатора Приморья

«Выборы в Приморье будут через три месяца, и я надеюсь, что нынешние кандидаты, которые потеряли доверие и дискредитировали себя в глазах избирателей, — что ни один из них не решится в такой ситуации выставить свою кандидатуру», — сказала Памфилова в интервью телеканалу РБК.
По ее словам, избираться надо не путем давления и фальсификаций, а работать с людьми, вызывать доверие у людей.
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко назвал слова Памфиловой «форменным популизмом» и порекомендовал ей оставить свой пост.
Во втором туре выборов в Приморском крае, состоявшемся 16 сентября, участвовали кандидат от «Единой России», действующий врио губернатора Андрей Тарасенко и представитель КПРФ Андрей Ищенко. Последний в ходе подсчета голосов лидировал, но в данные с последних участков выдвинули вперед кандидата партии власти. Кандидаты обвинили друг друга в фальсификациях, ЦИК признал возможность приписок на 19 избирательных участках, а также то, что на 13 участках из-за эвакуации невозможно установить достоверность волеизъявления граждан.