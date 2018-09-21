Гражданин Эстонии получил срок за шпионаж в пользу России

Гражданина Эстонии приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы за сотрудничество с российской разведкой. Он находился под стражей с 1 июля.

Как пишет местное издание Postimees, речь идет о 32-летнем Евгении Славина. По мнению следствия, в апреле 2016 года он начал сотрудничать с работниками российского ГРУ и согласился участвовать в сборе информации для ведомства. Данные он передавал по телефону, электронной почте, в мессенджерах и во время встреч на российской территории. Также, утверждает обвинение, мужчина дал письменное согласие на работу с сотрудниками ГРУ. Одним из его заданий было фотографирование возможного места для будущего аэродрома НАТО в Эстонии.