NBC: Нью-Йорк готовится к химическим атакам после отравления Скрипалей

Полиция Нью-Йорка готовится к возможным химическим атакам в свете отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Лондоне. Правоохранители города усилили контроль и составили список людей, которые могут стать жертвами нападений.

Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на слова главы конртеррористического управления полиции Нью-Йорка Джона Миллера. Выступая на брифинге для прессы, Миллер заявил, что из-за химической атаки в Солсбери его подведомственные провели несколько учений, чтобы быть готовыми к подобным инцидентам. По его словам, власти Нью-Йорка сотрудничают в этом вопросе с Лондоном и с ФБР. В частности, правоохранители составили список возможных целей химической атаки, в который входят, в том числе, бывшие россияне и те, кто критикует Кремль. Помимо атаки в Солсбери, причиной для усиления безопасности стало проведение в Нью-Йорке 73 сессии Генассамблеи ООН.