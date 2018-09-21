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NBC: Нью-Йорк готовится к химическим атакам после отравления Скрипалей

21.09.2018

Полиция Нью-Йорка готовится к возможным химическим атакам в свете отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Лондоне. Правоохранители города усилили контроль и составили список людей, которые могут стать жертвами нападений.

Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на слова главы конртеррористического управления полиции Нью-Йорка Джона Миллера. Выступая на брифинге для прессы, Миллер заявил, что из-за химической атаки в Солсбери его подведомственные провели несколько учений, чтобы быть готовыми к подобным инцидентам. По его словам, власти Нью-Йорка сотрудничают в этом вопросе с Лондоном и с ФБР. В частности, правоохранители составили список возможных целей химической атаки, в который входят, в том числе, бывшие россияне и те, кто критикует Кремль. Помимо атаки в Солсбери, причиной для усиления безопасности стало проведение в Нью-Йорке 73 сессии Генассамблеи ООН.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском Солсбери 4 марта. Позже выяснилось, что их отравили веществом класса «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. Власти Великобритании обвинили в атаке Россию. В сентябре стало известно, что исполнителями считают Александра Петрова и Руслана Боширова. Оба отрицают свою причастность и работу на ГРУ. Издания Bellingcat и The Insider в своих расследованиях выяснили, что на документах Петрова и Боширова стоят пометки «сведений не давать» и «с. с.», расшифрованная как «совершенно секретно», также там указан номер, принадлежащий Минобороны.

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