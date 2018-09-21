Израиль передал России свои данные о сбитом Ил-20

Причиной гибели российского самолета Ил-20 с 15 военнослужащими 17 сентября стал беспорядочный огонь сирийских ПВО, утверждают военные Израиля, которые представили Мскве свою версию случившегося.
Сирийские ПВО действовали безответственно и непрофессионально в момент, когда самолетов израильских ВВС уже там не было в зоне атаки. Инцидент не был израильской провокацией, сообщил представитель Израиля, передает ТАСС. Отмечается, что израильские военные предупредили российскую сторону об атаке в Сирии значительно раньше, чем за минуту, о чем говорил ранее министр обороны Сергей Шойгу.