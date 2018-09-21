В двух регионах отказались аккредитовывать СМИ на второй тур губернаторских выборов

Избирательные комиссии Хакасии и Владимирской области отказались аккредитовывать журналистов на второй тур выборов губернатора. В Хабаровском крае, тем временем, поступают угрозы в адрес кандидата от ЛДПР.

Как сообщается на сайте движения «Голос», в аккредитации отказали представителям агентства «Молния». Избиркомы двух регионов сослались на то, что голосование будет повторным в рамках общей кампании, поэтому отдельного разрешения для сотрудников СМИ на него не требуется. Там подчеркнули, что журналисты смогут присутствовать на избирательных участках и при подсчете голосов, если получили аккредитацию ЦИК или подали документы до 5 сентября.

В публикации приводятся слова юриста Станислава Рачинского, который считает, что действия избиркомов свидетельствуют о стремлении ограничить открытость выборов. По его словам, на втором туре, наверняка, будут работать журналисты, не занятые этой темой в предыдущий день голосования. Рачинский отмечает, что ЦИК РФ, говоря о повторных выборах губернатора в Приморье, отталкивался от того, что понятие «день голосования» относится и ко второму туру.

Второй тур выборов 23 сентября также ожидается в Хабаровском крае. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что кандидату от его партии Сергею Фургалу начали поступать угрозы. «Ему очень жестко угрожают, требуют отказаться от борьбы во втором туре», — написал Жириновский в своем канале в Telegram. По его словам, партия направила в регион группу депутатов и юристов. 20 сентября «Проект» писал о том, что ЛДПР предложили сделку, в результате которой депутат от партии возглавит Курскую область, а в Хабаровском крае победит кандидат от власти. Кроме того, сообщалось о договоренностях между Сергеем Фургалом и действующим губернатором края Вячеславом Шпортом, по которым кандидат от ЛДПР должен стать первым зампредседателя правительства региона. Позже Фургал объяснил, что займет этот пост только в случае проигрыша во втором туре.

Губернаторские выборы 9 сентября закончились необходимостью провести второй тур в четырех регионах: Владимирской области, Хакасии, Приморье и Хабаровском крае. На повторном голосовании в Приморье произошел скандал: по итогам подсчета 95% протоколов выборы выигрывал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, но спустя некоторое время вперед вырвался претендент от власти, врио губернатора Андрей Тарасенко. Участники обвинили друг друга в фальсификациях, наутро на центральной площади Владивостока собрались сторонники Ищенко и жители, недовольные результатами голосования. ЦИК РФ отменил итоги выборов в регионе.