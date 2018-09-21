Bloomberg: россияне выводят деньги из Сбербанка на фоне санкций

Россияне забирают деньги из Сбербанка. Финансовое учреждение стало основной жертвой оттока валютных депозитов физических лиц.

Как пишет Bloomberg, в августе вкладчики вывели из банковской системы страны $1,5 млрд на фоне нового раунда антироссийских санкций и угрозы запрета долларовых расчетов для банков. Три четверти этой суммы, $1,2 млрд, было снято физлицами с валютных счетов Сбербанка.

Данные основаны на подсчетах ЦБ и консалтинговой компании Frank RG. Издание сообщает, что с начала года крупнейший банк России потерял почти 10% розничных депозитов в иностранной валюте.

23 августа зампред правления Сбербанка Александр Морозов заявил, что деньги, которые снимают вкладчики, уходят в банки с иностранным капиталом. Чтобы удержать клиентов, учреждение подняло максимальную ставку по долларовым депозитам более чем в два раза до 3% и увеличило доходность рублевых вкладов.

В 2018 году в Сенат США поступило шесть законопроектов об антироссийских санкциях. Треть из них может нанести удар по банковской системе: для крупнейших финансовых учреждений страны могут ввести запрет на операции с юридическими лицами США, в том числе с банками.