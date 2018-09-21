Суд ликвидировал движение «СтопХам»

Мосгорсуд по иску министерства юстиции РФ ликвидировал Межрегиональную общественную организацию содействия развитию культурного взаимодействия в гражданском обществе (МРОО СРКВГО) «СтопХам».

Претензии Минюста были связаны с тем, что общество на протяжении длительного времени не предоставляло в ведомство данные о своей деятельности, сообщает «Интерфакс».

«СтопХам» — общественное движение, выступающее против хамства и нарушений водителями транспортных средств дорожного движения. Например, его участники наклеивали стикеры с текстом «Мне плевать на всех — паркуюсь, где хочу» на лобовые стекла машин, закрывая обзор водителю. Организация была образована в 2010 году в Москве в качестве одной из федеральных программ молодежного движения «Наши», Последователи движения имеются не только в целом ряде городов России, но также на Украине, в Молдавии, в Белоруссии и Грузии.