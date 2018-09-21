В МИД РФ отреагировали на новые санкции США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков комментируя расширение санкционного списка США в отношении российских граждан и компаний, призвал не играть с огнем.

Вчерашние меры по счету уже 60-е с 2011 года, отметил он, заявив, что ожидаемого результата они не приносят.

«Каждый новый санкционный раунд демонстрирует полное отсутствие искомого для наших недругов результата от предыдущих попыток нажима на Россию. <…> Вашингтонским операторам санкционной машины рекомендуем хотя бы поверхностно ознакомиться с нашей историей, чтобы прекратить попусту суетиться. Неплохо бы им также вспомнить о таком понятии, как глобальная стабильность, которую они бездумно раскачивают нагнетанием напряженности в российско-американских отношениях. Играть с огнем глупо, ведь это может стать опасным», — говорится в заявлении Рябкова.

США добавили в санкционный список граждан России и российские компании, связанные с обороной и разведкой. Санкции подразумевают отказ в выдаче экспортных лицензий; запрет на операции с иностранной валютой под юрисдикцией США; запрет на операции с финансовой системой Соединенных Штатов; блокирование всего имущества и интересов в собственности в пределах юрисдикции США.

В списке значатся ЧВК «Вагнера» и Агентство интернет-исследований Евгения Пригожина и он сам. А также его компании ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», Конкорд Кейтеринг. В списке обозначен и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Коробов и его заместитель Сергей Гизунов.

Кроме того, под ограничения попали ООО «Оборонлогистика», Авиационная производственная организация «Комсомольск-на-Амуре» (КНААПО). А среди физлиц значатся предполагаемые сотрудники Агентства интернет-исследований, которые через соцсети и на территории США влияли на американских избирателей во время президентской кампании 2016 года, и сотрудники ГРУ, которых США обвинили во взломе серверов Демократической партии США и сетей избирательных участков.