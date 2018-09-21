Sky News: Великобритания собирается создать подразделение по борьбе с киберугрозами из России

Власти Великобритании намерены создать специальное подразделение, которое будет бороться с кибератаками с российской стороны. В нем будут работать 2 тыс. человек.

Как сообщает Sky News, новая структура будет организована по инициативе Минобороны и Центра правительственной связи Великобритании. Источники телеканала сообщают, что количество людей, которые будут противостоять киберугрозам, по этому плану вырастет вчетверо. Финансирование нового подразделения может превысить 250 млн фунтов (более $330 млн).

По словам собеседников Sky News, в работе подразделения особый акцент будет на противодействии «растущей российской угрозе». Кроме того, планы по созданию новой структуры разрабатывают на фоне новостей о том, что Лондон впервые применил кибероружие в борьбе с террористами ИГ*. Речь идет о серии спецопераций под названием «Сияющая симфония», в ходе которых Британия, США и их союзники использовали вредоносные программы, чтобы заблокировать доступ к данным ИГ*, удалить большой объем информации из их баз и помешать финансированию группировки.

«Мы выравниваем поле игры и представляем новые способы сдерживания стран, которые хотят причинить нам вред», — заявил каналу бывший командующий Объединенного командования ВС Великобритании сэр Ричард Бэрронс.

Ожидается, что о создании спецподразделения официально объявят в ближайшее время. Великобритания обвиняет российские спецслужбы в атаках на свои объекты. Так, весной в Нидерландах задержали двух агентов, которые вели наблюдение за лабораторией химического оружия в швейцарском городе Шпиц, их также подозревают в кибератаке на WADA. Кроме того, с Россией связывают известную группировку Fancy Bear.