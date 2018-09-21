Минпромторг предложил компаниям Дерипаски преференции

Минпромторг предложил дать преимущества при участии в региональных и муниципальных госзакупках холдингу «Русские машины» и группе ГАЗ Олега Дерипаски. Документ разработан во исполнение общего поручения вице-премьера Дмитрия Козака.

Как пишет «КоммерстантЪ», речь идет о введении ограничений при закупках продукции сельхозмашиностроения, строительно-дорожной и спецтехники, а также автобусов. Заказчик должен будет отклонить все заявки от компаний, не попавших под санкции, если на участие в закупке подано не менее двух заявок от компаний из санкционного списка. Ограничений по цене товара нет.

Антимонопольная служба не поддержала текущую версию документа. По словам главы управления контроля размещения госзаказа ФАС Артема Лобова, меры поддержки отечественных машиностроителей не должны носить запретительный характер для других производителей, говорит он. В ФАС прорабатывают альтернативные механизмы поддержки.