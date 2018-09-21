The New York Times опубликовала расследование о вмешательстве России в американские выборы

The New York Times опубликовала большое расследование — Заговор с целью изменения результатов выборов.

Много из того, что содержится в этом расследовании, тот же The New York Times, а так же другие американские издания уже публиковали. Есть и не мало любопытных деталей. Например, расследователи газеты предполагают, что российская разведка каким-то образом получила доступ к расследованию ФБР хакерских атак, произведенных специалистами ГРУ, на серверы Демократической партии США.

Наиболее интересной представляется глава расследования, которая касается использования социальных сетей для манипулирования общественным мнением США. Если коротко: за минимальные деньги российские госхакеры и тролли добились максимального охвата — 137 млн избирателей США, треть страны, оказались в зоне российского влияния, утверждает газета. Вот что пишет The New York Times:

Когда компания Facebook впервые признала, что российские специалисты использовали социальную сеть для влияния на избирателей США, масштаб оказался скромным. Расходы на рекламу в размере $100 тыс. были тривиальной суммой по сравнению с десятками миллионов, потраченных на Facebook кампаниями Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. Но вскоре стало ясно, что русские использовали другую модель для своей кампании влияния: публикацию подстрекающих сообщений и вирусное распространение.

Результаты были впечатляющим: 2700 поддельных аккаунтов в Facebook, 80 000 сообщений, многие из которых сопровождались изображениями с броскими лозунгами, потенциальная аудитория из 126 млн американских пользователей соцсети. И это только в Facebook. В Instagram было 170 аккаунтов, которые разместили 120 000 сообщений на аудиторию около 20 млн человек. Twitter сообщил, что за 10 недель до выборов на 3 814 аккаунтов были подписаны с 1,4 млн человек, а еще американские избиратели были подписаны на 50 258 автоматизированных «ботов». Тролли создали, по крайней мере, два подкаста, разместили видеоролики в Vine, писали в Tumblr, просили пожертвования через PayPal и даже использовали повальное увлечение игрой Pokémon Go.

Без американских социальных сетей российская кампания влияния не случилась бы. Тролли из Санкт-Петербурга использовали силу Силиконовой долины для своего скрытого вмешательства в американскую демократию.

Даррен Линвилл, профессор Университета Клемсона, который изучил три миллиона твитов Агентства интернет-исследований, сказал, что он «впечатлен как уровнем абсурдистского творчества, так и остроумным пониманием американской психологии». Они знали «точно, какие кнопки нажимать» и работают с «промышленной эффективностью», — сказал он.

Русская тролль-операция началась два года назад, сосредоточив внимание на правительственных целях ближе к дому.

В 2014 году 23-летний Виталий Беспалов получил степень по журналистике в Тюмени и подписал контракт в качестве «контент-менеджера» в Агентстве интернет-исследований, которое было похоже на маркетинговую фирму и предлагало относительно щедрую зарплату в размере $1000 в месяц.

Беспалов с удивлением обнаружил, что его работа заключалась в том, чтобы писать или брать чужие истории, для публикации на поддельных украинских сайтах, показывая местный конфликт так, как выгодно российскому правительству. Он всегда должен был использовать слово «террористы» для обозначения украинских бойцов, выступавших против российского вторжения, которое раздирало страну.

«В первые дни моей работы я был в шоке — я понятия не имел, что это за операция», — сказал Беспалов в недавнем интервью во время отдыха на Украине: это был его первый визит в страну, о которой он писал так много фиктивных историй.

«Это было очень однообразно и скучно», — сказал Беспалов. «Казалось, что почти никто не любил эту работу. Но почти никто не уходил, потому что всем нужны были деньги».

Вскоре он услышал о новом, секретном отделе внутри петербургской компании, которая вербовала знающих английский язык людей, чтобы сосредоточиться на Соединенных Штатах.

Как и Петр Великий, агентство заимствовало западные технологии, избегая западных представлений о демократии. Как быстро понял Беспалов, компания была не обычным бизнесом, а инструментом российского государства. Компания принадлежала Евгению Пригожину, который раньше отсидел в тюрьме за грабеж, чтобы создать процветающий бизнес в сфере общественного питания. Затем он нажил состояние в качестве подрядчика, предоставляющего интернет-троллей, наемных солдат или что-либо еще, чего требовал его покровитель Владимир Путин.

В новом отделе компании работали около 80 молодых авторов. Они подпитывали страницы в Facebook и учетные записи в Twitter, имитирующие ярость возмущенных американцев. Они использовали чужие фотографии для своих профилей в Twitter, предпочитая привлекательных молодых женщин. Они копировали или создавали резкие посты-комментарии к американской жизни и политике. Они сосредоточили свои усилия на таких страницах как «Guns4Life», «Молитесь за полицию», «Остановите всех захватчиков», «Юг-Юнайтед» и — подражая Трампу — «America First».

Русским удалось вызвать дюжину или более митингов, подобных тому, что был в Хьюстоне, иногда платя американским активистам за помощь. Тот же самый метод, возможно, был использован, чтобы повесить на мостах баннеры с Путиным и Обамой. В Twitter-аккаунте @cassishere разместили фотографию баннера с Путиным на Манхэттенском мосту, что вызвало доверие у The New York Daily News. В Вашингтоне российский аккаунт @LeroyLovesUSA опубликовал в Twitter баннер с Обамой, а затем добавил больше твитов с критикой внешней политики Обамы на плохом английском.

В Facebook старались нанести ущерб Клинтон и продвигать Трампа. Многие из мемов Facebook изображали Клинтон как сердитую, коррумпированную или сумасшедшую. Трамп был изображен сильным, решительным, мужественным, избегающим политкорректности, чтобы сказать истину.

Воздействие невозможно измерить. Кристофер Пейнтер, который работал при президенте Джордже Буше в Департаменте юстиции в качестве координатора Государственного кибердепартамента с 2011 по 2017 годы, сказал, что наводнение пропаганды, безусловно, повлияло на голосование. Но никто не может сказать, повлияло ли это на результат выборов. Он добавил, что «люди не любят признавать, что их обманули» — отсюда напряженные усилия Трампа и его сторонников отрицать или отвергать значение российского вмешательства.

В качестве примера можно привести Гарри Миллера, преданного сторонника Трампа во Флориде, которому заплатили за организацию акции, на которой женщина, изображающая Клинтон, сидела за решеткой на заднем сиденье своего пикапа. Оказалось, что люди, которые заказали акцию, с псевдонимами Мэтт Скибер и Джошуа Милтон, работали в агентстве интернет-исследований. Но Миллер настаивал на том, что им не манипулировали русские тролли. «Они не были русскими, и вы это знаете», — писал Миллер.