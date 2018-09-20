США расширили санкции против России





Госсекретарь США Майк Помпео добавил в санкционный список гражданин России и российские компании, связанные с обороной и разведкой.Санкции подразумевают отказ в выдаче экспортных лицензий; запрет на операции с иностранной валютой под юрисдикцией США; запрет на операции с финансовой системой Соединенных Штатов; блокирование всего имущества и интересов в собственности в пределах юрисдикции США. списке значатся ЧВК "Вагнера" и Агентство интернет-исследований Евгения Пригожина и он сам. А также его компании ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», Конкорд Кейтеринг. В списке обозначен и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Коробов и его заместитель Сергей Гизунов.

Кроме того в списке ООО «Оборонлогистика», Авиационная производственная организация «Комсомольск-на-Амуре» (КНААПО).

Физлица (предполагаемые сотрудники Агентства интернет-исследований, которые через соцсети и на территории США влияли на американских избирателей, и сотрудники ГРУ, которых США обвинили во взломе серверов Демократической партии США летом 2016 года):

Михаил Иванович БыстровМихаил Леонидович БурчикАлександра Юрьевна КрыловаАнна Владиславовна БогачеваСергей Павлович ПолозовМария Анатольевна БовдаРоберт Сергеевич БовдаДжейхун Насими Оглы АслановВадим Владимирович ПодкопаевГлеб Игоревич ВасильченкоИрина Викторовна КаверзинаВладимир ВенковВиктор Борисович НетышоБорис Алексеевич АнтоновДмитрий Сергеевич БадинИван Сергеевич ЕрмаковАлексей Викторович ЛукашевСергей Александрович МоргачевНиколай Юрьевич КозачекПавел Вячеславович ЕршовАртем Андреевич МалышевАлександр Владимирович ОсадчукАлексей Александрович ПотемкинАнатолий Сергеевич Ковалев

Также в соответствии с CAATSA «госсекретарь при координации с министром финансов» ввел санкции против китайского Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу. Это сделано из-за того, что Китай закупил 10 истребителей Су-35 в декабре 2017 года, а также нескольких систем С-400 в январе текущего года.