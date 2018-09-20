США расширили санкции против России

Санкции подразумевают отказ в выдаче экспортных лицензий; запрет на операции с иностранной валютой под юрисдикцией США; запрет на операции с финансовой системой Соединенных Штатов; блокирование всего имущества и интересов в собственности в пределах юрисдикции США.
Кроме того в списке ООО «Оборонлогистика», Авиационная производственная организация «Комсомольск-на-Амуре» (КНААПО).
Физлица (предполагаемые сотрудники Агентства интернет-исследований, которые через соцсети и на территории США влияли на американских избирателей, и сотрудники ГРУ, которых США обвинили во взломе серверов Демократической партии США летом 2016 года):
Михаил Леонидович Бурчик
Александра Юрьевна Крылова
Анна Владиславовна Богачева
Сергей Павлович Полозов
Мария Анатольевна Бовда
Роберт Сергеевич Бовда
Джейхун Насими Оглы Асланов
Вадим Владимирович Подкопаев
Глеб Игоревич Васильченко
Ирина Викторовна Каверзина
Владимир Венков
Виктор Борисович Нетышо
Борис Алексеевич Антонов
Дмитрий Сергеевич Бадин
Иван Сергеевич Ермаков
Алексей Викторович Лукашев
Сергей Александрович Моргачев
Николай Юрьевич Козачек
Павел Вячеславович Ершов
Артем Андреевич Малышев
Александр Владимирович Осадчук
Алексей Александрович Потемкин
Анатолий Сергеевич Ковалев
Также в соответствии с CAATSA «госсекретарь при координации с министром финансов» ввел санкции против китайского Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу. Это сделано из-за того, что Китай закупил 10 истребителей Су-35 в декабре 2017 года, а также нескольких систем С-400 в январе текущего года.