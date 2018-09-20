В России ввели уголовное наказание за отказ удалять информацию

Госдума в третьем чтении приняла поправки в КоАП, которые вводят наказание за отказ удалять ложную информацию по решению суда. Также устанавливается наказание за отказ размещать опровержение недостоверных данных.

Как говорится на сайте Госдумы, штраф для граждан составит до 20 тыс. рублей, должностные лица должны будут заплатить государству до 50 тыс. рублей, юрлица — до 200 тыс. Повторный отказ будет караться административным арестом или обязательными работами, компаниям будут выписывать новый штраф в размере до 200 тыс. рублей.

Если нарушитель не удаляет ложную информацию более года, наказание станет уголовным: штраф до 50 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы, до 3 месяцев ареста или до года лишения свободы.