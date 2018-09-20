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РУСАДА восстановили в правах

20.09.2018

Всемирное антидопинговое агентство проголосовало за восстановление статуса РУСАДА. Члены исполкома большинством голосов признали российский комитет соответствующим кодексу организации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в WADA. 14 сентября комитет по соответствию рекомендовал исполкому восстановить Российское антидопинговое агентство в правах. Решение было принято после того, как специалисты рассмотрели письмо от Минспорта. Ведомство, как требовал международный комитет, признало наличие проблем с сокрытием допинговых нарушений. Теперь от него требуется допустить экспертов к некоторым данным из московской лаборатории. В ближайшее время WADA обозначит сроки выполнения договоренностей. Их нарушение повлечет за собой новые санкции в отношении российского спорта.

Ранее сообщалось, что в конце августа комитет по соответствию решил не восстанавливать РУСАДА в правах из-за невыполнения требований. В 2015 году Российское антидопинговое агентство признали несоответствующим своему кодексу из-за допингового скандала.

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