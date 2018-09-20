РУСАДА восстановили в правах

Всемирное антидопинговое агентство проголосовало за восстановление статуса РУСАДА. Члены исполкома большинством голосов признали российский комитет соответствующим кодексу организации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в WADA. 14 сентября комитет по соответствию рекомендовал исполкому восстановить Российское антидопинговое агентство в правах. Решение было принято после того, как специалисты рассмотрели письмо от Минспорта. Ведомство, как требовал международный комитет, признало наличие проблем с сокрытием допинговых нарушений. Теперь от него требуется допустить экспертов к некоторым данным из московской лаборатории. В ближайшее время WADA обозначит сроки выполнения договоренностей. Их нарушение повлечет за собой новые санкции в отношении российского спорта.