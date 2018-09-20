Объявлен шорт-лист Букеровской премии

Жюри литературной Букеровской премии объявило шорт-лист. В короткий список (Man Booker Prize) вошли шесть писателей из трех стран.

Как сообщается на сайте премии, в шорт-лист вошли:

Анна Бернс (Anna Burns, Великобритания), «Milkman»

Дэйзи Джонсон (Daisy Johnson, Великобритания), «Everything Under»

Робин Робертсон (Robin Robertson, Великобритания), «The Long Take»

Рэйчел Кушнер (Rachel Kushner, США), «The Mars Room»

Ричард Пауэрс (Richard Powers, США) «The Overstory»

Эси Эдугян (Esi Edugyan, Канада) «Washington Black»

Все, кто вошел в шорт-лист, получат по 2,5 тыс. фунтов стерлингов. Также у них появится возможность переиздать свое произведение в «букеровском» оформлении. 16 октября из претендентов выберут того, кто станет обладателем премии в этом году. Он получит чек на 50 тыс. фунтов стерлингов.

В 2017 году обладателем Букеровской премии стал американский писатель Джон Сондерс с романом «Линкольн в Бардо».