Медведев: бюджет-2019 станет профицитным впервые с 2014 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что бюджет России 2019 года станет профицитным впервые с 2014 года.

По словам премьера, объем государственного внешнего долга останется на относительно невысоком уровне, доходы федерального бюджета ожидаются на уровне почти 20 трлн руб., расходы — чуть более 18 трлн руб, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что уже к концу следующего года объем Фонда национального благосостояния вновь достигнет максимального значения за всю историю его существования. Объемы ФНБ будут расти благодаря жесткому бюджетному правилу, которое принято в прошлом году», — заявил Медведев.

Полный пакет бюджетных законопроектов должен поступить в Госдуму до 1 октября.