Михаил Ходорковский: участника расследования гибели журналистов в ЦАР собирались обвинить в организации терактов

Одного из участников расследования гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР собирались обвинить в подготовке «теракта против Путина». Об этом заявил бизнесмен Михаил Ходорковский.

Он рассказал о том, что сразу отказался вести расследование происшествия из Москвы, опасаясь контроля за участниками. Центр расследовательской группы, по словам Ходорковского, работает в Лондоне, а сотрудники в России выполняют отдельные поручения. «Тем не менее, по крайней мере против одного из них готовилась крайне жесткая провокация с обвинением в сборе информации для подготовки теракта против Путина», — заявил бизнесмен. По его словам, этому сотруднику предложили уехать из России.

Ходорковский отмечает, что одновременно с этим его сотрудники узнали о гибели в ЦАР «при крайне странных обстоятельствах» одного из свидетелей по делу об убийстве журналистов.

«Как теперь стало ясно, Петр Верзилов начал самостоятельное расследование, которое привело его к тем же людям, что и нас», — сказал Михаил Ходорковский. По его словам, этим расследованием занимаются еще несколько групп. Бизнесмен считает, что издателя «Медиазоны» намеренно отравили и призывает не оглашать имена, обозначенные в отчетах, иначе это может привести к новым жертвам.

Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко 30 июля убили неизвестные во время их командировки в Центральноафриканскую республику. Съемочная группа готовила расследование о деятельности в ЦАР ЧВК «Вагнера». Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов попал в реанимацию 11 сентября после того, как потерял зрение и способность двигаться. Врачи подозревают у него отравление. Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова сообщила телеканалу «Дождь», что за день до происшествия Верзилов получил отчет о расследовании убийства в ЦАР. Также об этом писала «Новая газета».