Михаил Ходорковский: расследователя убийства журналистов в ЦАР хотели обвинить в теракте против Путина

В первые же дни, изучив обстоятельства гибели журналистов в ЦАР и окружающую обстановку, я и мои коллеги пришли к выводу, что говорить о простом грабеже не приходится. Значит, расследование преступления будет опасным, а контроль за его участниками — плотным. Именно поэтому я сразу отказался от ведения расследования из Москвы в целом и от участия в нем Петра Верзилова в частности.

Центр нашего расследования находится в Лондоне. Мои сотрудники в Москве получали лишь отдельные поручения. Тем не менее, по крайней мере против одного из них готовилась крайне жесткая провокация с обвинением в сборе информации для подготовки теракта против Путина. Мы своевременно получили предупреждение и были вынуждены предложить человеку уехать из страны.

Одновременно нам стало известно о гибели в ЦАР при крайне странных обстоятельствах одного из свидетелей по делу.

Как теперь стало ясно, Петр Верзилов начал самостоятельное расследование, которое привело его к тем же людям, что и нас. В день получения отчета, как сообщили его друзья, он был отравлен. Исходя из имеющихся у меня фактов, я полагаю отравление реальным, а события взаимосвязанными.

Мне известно о еще нескольких группах, занимающихся этим расследованием. Хочу предупредить, что ситуация предельно опасна, а оглашение настоящих имен, вместо условных, обозначенных в отчете Петра и упомянутых его друзьями, может привести к новым жертвам.

Убедительно прошу коллег принять во внимание происходящее и не расшифровывать данную друзьями Петра информацию.