Правительство резко увеличит расходы на выплаты чиновникам

Правительство собирается резко увеличить расходы на материальную мотивацию чиновников. Об этом говорится в проекте федерального бюджета на 2019-2021 годы.
Как пишет РБК, в проекте предлагается выделить на выплаты чиновникам 138,6 млрд рублей в 2019 году и 208,9 в 2020-м. В 2021 году, по плану, эта статья расходов будет еще выше: 284,4 млрд рублей. Деньги будут направлять на поэтапное увеличение зарплат чиновников, надбавки, пенсии госслужащих и стимулирование тех из них, кто будет участвовать в реализации национальных и федеральных проектов.
По данным Росстата, средняя зарплата федеральных госслужащих в 2017 году составляла 118,8 тыс. рублей в месяц. Эта сумма не учитывает доход чиновников территориальных органов.