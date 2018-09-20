Правительство резко увеличит расходы на выплаты чиновникам

Правительство собирается резко увеличить расходы на материальную мотивацию чиновников. Об этом говорится в проекте федерального бюджета на 2019-2021 годы.

Как пишет РБК, в проекте предлагается выделить на выплаты чиновникам 138,6 млрд рублей в 2019 году и 208,9 в 2020-м. В 2021 году, по плану, эта статья расходов будет еще выше: 284,4 млрд рублей. Деньги будут направлять на поэтапное увеличение зарплат чиновников, надбавки, пенсии госслужащих и стимулирование тех из них, кто будет участвовать в реализации национальных и федеральных проектов.

Суммы, которые правительство решило зарезервировать на 2019 и 2020 год на эти цели, на 39 и 109 млрд рублей соответственно выше, чем было предусмотрено действующим бюджетным законом. Издание отмечает, что их повышение является результатом президентского указа от 2016 года, в котором Владимир Путин поручил повысить престиж гражданской службы. В том числе, там говорилось, что к 2019 году власти должны «завершить мероприятия по совершенствованию системы материального стимулирования». Изменения в законодательство в этой сфере три правительственных ведомства должны подготовить до конца года. Сегодня проект федерального бюджета будут рассматривать на заседании в правительстве.

По данным Росстата, средняя зарплата федеральных госслужащих в 2017 году составляла 118,8 тыс. рублей в месяц. Эта сумма не учитывает доход чиновников территориальных органов.