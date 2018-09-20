The Telegraph: британские депутаты составили список преемников Терезы Мэй

Британские депутаты-консерваторы составили список преемников на пост премьер-министра. Они собираются предложить Терезе Мэй уйти в отставку.

Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на попавшие в ее распоряжение служебные документы. По данным издания, они появились, когда Мэй «пыталась продать свой раскритикованный план по Brexit в Зальцбурге в среду вечером» (19 сентября там началась неформальная встреча лидеров ЕС). Издание отмечает, что служебную записку начали распространять «в знак растущего мятежа».

По документу, депутаты Консервативной партии собираются предложить Мэй уйти в отставку после марта 2019 года. В конце этого месяца Великобритания, по плану, должна будет покинуть Евросоюз. В документе перечислены имена политиков, которые, по мнению депутатов, могут занять место Мэй. Это 15 человек, в основном главы министерств и ведомств, в списке также фигурирует бывший министр по выходу из ЕС Дэвид Дэвис и экс-глава МИД страны Борис Джонсон.

Возле фамилий возможных претендентов на пост британского премьера проставлены комментарии. Так, Джонсон считается маловероятным преемником, потому что «фронтмен никогда не выигрывает», нынешний глава британского МИД Джереми Хант называется там «темной лошадкой», министр окружающей среды и продовольствия Майкл Гоув — «возможным будущим канцлером». По поводу Дэвиса авторы записки пишут, что он вряд ли добьется успеха, потому что «уже поздно». Об экс-главе МВД Эмбер Радд составители записки отзываются как о человеке, который заслуживает доверия.

О том, что Терезу Мэй могут отстранить от власти, в начале сентября сообщал Би-би-си.