Итоги второго тура голосования в Приморье отменены

Избирательная комиссия Приморского края отменила итоги второго тура голосования за губернатора региона.За это решение проголосовали 12 из 13 членов избиркома, один высказался против.
«Итоги выборов невозможно признать достоверными. Краевая избирательная комиссия учитывает, что существенные нарушения голосования могут служить основанием для признания выборов незаконными. На основании изложенного предлагаю принять следующее решение: признать итоги выборов недействительными», — цитирует «Интерфакс» председателя крайизбиркома Татьяну Гладких.
Центризбирком накануне рекомендовал отменить результаты голосования из-за массовых нарушений и фальсификаций. Некоторые эксперты выступили против отмены, призвав пересчитать результаты на ряде участков.
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко намерен обжаловать в суде решение избиркома об отмене результатов.