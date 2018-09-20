Кандидата ЛДПР на пост губернатора покупают во Владимирской области

Кандидату от ЛДПР на пост губернатора Владимирской области Владимиру Сипягину, вышедшему во второй тур в результате голосования вместе с действующим главой региона Светланой Орловой, предложили пост вице-спикера заксобрания.Как сообщают источники РБК, предложение сделали представители партии «Единая Россия». Если Сипягин согласится, то официально заявить об этом он может уже 20 сентября. Сам он при этом заявил, что подобных предложений ему не поступало.
РБК отмечает, что помимо участия в выборах губернатора, Сипягин баллотировался в заксобрание региона, которое выбирали также 9 сентября, и прошел в региональный парламент нового созыва. Кроме того, Сипягин перестал вести кампанию, хотя изначально был достаточно активен перед вторым туром. В первом туре голосования действующий губернатор Светлана Орлова получила 36,42% голосов, Сипягин — 31,36%. Второй тур назначен на 23 сентября.