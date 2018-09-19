Эксперт: данные ГАС «Выборы» доказывают победу Ищенко во втором туре в Приморье

Аналитик, исследователь электоральных трендов Сергей Шпилькин проанализировал данные ГАС «Выборы» и пришел к выводу, что кандидат КПРФ Андрей Ищенко во втором туре голосования за губернатора Приморского края одержал победу.
По его словам, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко «победил» благодаря вводу «с большой задержкой по времени фантастических результатов голосования (с запредельной явкой и запредельным уровнем голосования за Тарасенко) на нескольких участках в Находкинской и Уссурийской ТИК», а также изменению результатов голосования на нескольких ранее уже введенных участках в пользу Тарасенко.
«Однако по текущим данным отрыв Тарасенко от Ищенко составляет всего 25 3200-24 5550 = 7650 голосов. То есть если просто откатить назад зафиксированные в ГАС «Выборы» явно мошеннические изменения, у Тарасенко оказывается 238 306 голосов, у Ищенко 246 504 голоса, и победителем выборов оказывается Ищенко», — говорит эксперт.18 сентября глава ЦИК РФ Элла Памфилова рекомендовала региональному избиркому отменить результаты второго тура голосования за губернатора Приморского края и провести новые выборы через три месяца, так как ЦИК обнаружил факты «приписывания» голосов на 19 избирательных участках.