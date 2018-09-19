Собянин сменил главу аппарата мэра Москвы

Мэр Москвы Сергея Собянин назначил своих заместителей после вступления в должность. Анастасия Ракова, бывшая главой его аппарата и правительства столицы, станет замом Собянина по вопросам социальной политики. Ее бывшую должность займет экс-заместитель Собянина по экономической политике Наталья Сергунина.

Как сообщается на сайте Сергея Собянина, еще четыре заместителя мэра Москвы — Марат Хуснуллин, Александр Горбенко, Петр Бирюков и Максим Ликсутов — сохранили свои посты. Замесителем мэра по экономике стал бывший глава столичного департамента экономической политики Владимир Ефимов. Бывший заместитель Собянина по вопросам социального развития Леонид Печатников ушел с должности.

По данным «Медузы», Печатников может возглавить НИИ имени Склифосовского. По данным издания, помимо него, мэрию Москвы покинули глава департамента культуры Александр Кибовский, начальник департамента информационных технологий Артем Ермолаев и глава департамента городского имущества Максим Гаман. Говоря об Анастасии Раковой, источники «Медузы» отметили, что переходом на новую должность она расширяет свою компетенцию, чтобы в будущем претендовать на место в правительстве страны.

Сергея Собянин был переизбран на должность мэра Москвы в ходе выборов 9 сентября.