«Хабрахабр»: российские спецслужбы более 40 раз обращались к администрации портала

Популярный портал «Хабрахабр» первым в России раскрыл статистику запросов спецслужб. За пять лет ФСБ, СК, МВД и Роскомнадзор обращались за информацией о его пользователях и другими данными более 40 раз.

Об этом говорится в «Отчете о прозрачности», опубликованном IT-сообществом. В нем содержатся данные о запросах за период с 2013 по 2018 год, за исключением 2014 года. Больше всего запросов к администрации портала поступило от РКН и МВД. Также данные запрашивали ФСБ, СК, ФСО, служба судебных приставов и ФСКН, упраздненная в 2016 году. 30 запросов портал удовлетворил, позже два из них было обжаловано, еще в девяти ведомствам отказали.

Четыре обращения от Роскомнадзора были связаны с попытками включить портал в реестр запрещенных. Один раз у администрации сайта требовали заблокировать доступ к какому-то из аккаунтов. Также ведомства несколько раз запрашивали данные о пользователях. Администрация портала отмечает, что обязана исполнять закон, так как находится в списке организаторов распространения информации.

«Дефицит информации в неспокойное время лишь плодит догадки о том, что такой крупный проект как «Хабр» не может быть обделен вниманием госорганов и правообладателей и что мы точно налево и направо сливаем данные о каждом, кто влепил неосторожный минус», — говорится в сообщении.

В августе социальная сеть «ВКонтакте» сообщала, что запустит раздел со статистикой запросов о данных пользователей. Решение последовало после серии судебных процессов против россиян за репосты.

«Хабрахабр» появился в 2006 году как ресурс для IT-специалистов. Это профессиональная площадка со специализированными статьями, новостями сферы и обсуждениями. В месяц ее посещают более 8 млн человек.





