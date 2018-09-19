В ЦИК РФ призвали кандидатов забрать заявления на глав участковых комиссии в Приморье

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев призвал кандидатов на пост губернатора Приморского края забрать заявления в правоохранительные органы, которые они подали в отношении председателей участковых комиссий.

По его словам, в участковых комиссиях работают замдиректора школы, воспитатель детского сада, заведующий домом культуры, учителя.

«Кандидаты, отзовите заявления! Вы боретесь против женщин, а вы боритесь друг с другом, боритесь с властью. Этим людям кормить семью будет нечем. Боритесь с теми, кто виновен, а вы боретесь с женщинами. Господа в этих районах, уйдите в отставку, вы подставили женщин», — цитируют зампреда ЦИК «Ведомости»

С Булаевым не согласен юрист движения «Голос» Станислав Рачинский.

«Если протоколы переписали без участия председателей УИК — то их привлекать не за что. А если они поддались давлению и подписали подделки — их можно и должно наказывать. И, скажу кровожадно, реальными сроками. Только тогда наши выборы, может быть, станут честнее. Сейчас каждый председатель УИК верит в то, что если он выполняет указания начальства, то его, в случае чего, отмажут. И председатель думает о выполнении указаний, а не требований закона», — написал он в Facebook.

В свою очередь член ЦИК Борис Эбзеев поставил вопрос о дееспособности избирательной комиссии Приморского края.

«Речь идет о системных, хорошо продуманных нарушениях, которые привели к тому результату, который мы с вами наблюдаем», — сказал Эбзеев на заседании ЦИК.