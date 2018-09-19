«Новая» нашла несоответствия в документах Минобороны на ракету, сбившую MH17

В документах, представленных Минобороны как доказательство того, что Россия непричастна к крушению MH17 над Донбассом, нашли несоответствия. Там не совпадают даты и почерк, которым заполнены бумаги.
«Новая газета» проанализировала документы, представленные на брифинге 17 сентября. Представители Минобороны тогда возложили ответственность за гибель экипажа и пассажиров рейса, сбитого в 2014 году, на Украину. В подтверждение они показали документы о том, что ракета, которой сбили «Боинг», еще в 1986 году отправили на украинскую территорию и с тех пор не вывозили оттуда.
Почему вместо оригинала документа представили восстановленный подлинник, представитель Минобороны не рассказал. Также журналисты обратили внимание на различное написание цифры «2» в документе, озаглавленном как «сводная ведомость на изделие».
Ранее Киев назвал документы, представленные Минобороны, фальшивыми, а Международная следственная группа, которая ведет официальное расследование, пообещала изучить эти материалы. При этом там напомнили о прошлых заявлениях ведомства. В пример привели публикацию от июля 2014 года о том, что российские военные якобы зафиксировали радарами военный истребитель неподалеку от пассажирского самолета. В 2015 году Москва уже перестала поддерживать эту версию и начала говорить, что лайнер сбила ракета комплекса «Бук».
«Боинг» выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года, когда его сбили над территорией Донбасса. На борту находились 298 человек, все погибли. В мае 2018 года Россию обвинили в причастности к крушению лайнера. Следователи заявили, что ракетный комплекс «Бук» незадолго до происшествия перевезли на территорию Украины из военной части в Курске, а потом вывезли обратно.