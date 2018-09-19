«Новая» нашла несоответствия в документах Минобороны на ракету, сбившую MH17

В документах, представленных Минобороны как доказательство того, что Россия непричастна к крушению MH17 над Донбассом, нашли несоответствия. Там не совпадают даты и почерк, которым заполнены бумаги.

«Новая газета» проанализировала документы, представленные на брифинге 17 сентября. Представители Минобороны тогда возложили ответственность за гибель экипажа и пассажиров рейса, сбитого в 2014 году, на Украину. В подтверждение они показали документы о том, что ракета, которой сбили «Боинг», еще в 1986 году отправили на украинскую территорию и с тех пор не вывозили оттуда.

«Новая» выяснила, что на «восстановленном подлиннике формуляра на двигатель ракеты», который демонстрировал генерал-лейтенант Генерал Паршин, стоит дата 14 января 1986 года. При этом Паршин заявлял, что саму ракету выпустили 24 декабря того же года. Получается, что документ с серийным номером уже собранного изделия был выпущен почти за год до производства ракеты.

Почему вместо оригинала документа представили восстановленный подлинник, представитель Минобороны не рассказал. Также журналисты обратили внимание на различное написание цифры «2» в документе, озаглавленном как «сводная ведомость на изделие».

Ранее Киев назвал документы, представленные Минобороны, фальшивыми, а Международная следственная группа, которая ведет официальное расследование, пообещала изучить эти материалы. При этом там напомнили о прошлых заявлениях ведомства. В пример привели публикацию от июля 2014 года о том, что российские военные якобы зафиксировали радарами военный истребитель неподалеку от пассажирского самолета. В 2015 году Москва уже перестала поддерживать эту версию и начала говорить, что лайнер сбила ракета комплекса «Бук».

«Боинг» выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года, когда его сбили над территорией Донбасса. На борту находились 298 человек, все погибли. В мае 2018 года Россию обвинили в причастности к крушению лайнера. Следователи заявили, что ракетный комплекс «Бук» незадолго до происшествия перевезли на территорию Украины из военной части в Курске, а потом вывезли обратно.