Григорий Мельконьянц: признание недействительными выборов в Приморье выгодно власти

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц уверен, что отмена результатов второго тура голосования за губернатора Приморского края выгодна власти.

«Это радикальное решение, которого следовало бы избежать. Основные претензии были связаны с переписанными протоколами на трех десятках участков. Там настолько все очевидно, что при желании можно было в отведенный семидневный срок привести это в порядок. Выбранный путь по признанию выборов в целом недействительными выгоден власти, так как можно потянуть время, а там уже решать, как действовать. Иначе нужно было бы сейчас признать победу Ищенко», — написал Мельконьянц в Facebook.

Он отметил, что «в любом случае, этот шаг — есть свидетельство серьезных фальсификаций, которые не позволяют, по мнению тех кто примет решение об отмене, установить действительную волю избирателей и на мой взгляд должно повлечь возбуждение уголовных дел и наказания виновных. В противном случае ситуация будет выглядеть странно — выборы отменили, а виновных в этом нет».

Мельконьянц также сообщил, что, по закону, если выборы избирательной комиссией Приморского края будут признаны недействительными, Законодательное собрание региона должно будет назначить повторные выборы. Повторные выборы проводятся не позднее чем через три месяца со дня голосования на основных выборах, то есть не позднее 9 декабря. При проведении повторных выборов сроки избирательных действий могут быть сокращены на одну треть.