Юрист ФБК Иван Жданов: Не ведитесь на очередной обман от Памфиловой

По Приморью признание недействительными результатов выборов – обман и просто воровство победы у коммуниста. Для начала давайте разберёмся в терминах.

Есть два очень похожих термина: итоги голосования и результаты выборов.

Итоги голосования - результаты голосования на конкретном участке, в конкретном округе. Они фиксируют данные сколько голосов отдали за конкретного кандидата, сколько избирателей пришло, сколько бюллетеней недействительно и т. д. Итоги голосования устанавливаются на каждом участке и выдается протокол об итогах голосования. Результаты выборов - почти то же самое, но кроме протокола о распределении голосов еще и выносится постановление о результатах выборах, где определяется победитель. Отменить итоги голосования может вышестоящая комиссия пока сама не подвела итоги, отменить итоги голосования и результаты выборов может только суд (не углубляюсь в детали). Это сложная процедура.

Так вот результаты выборов в Приморье никто не устанавливал. Я даже не уверен, что и итоги голосования утвердил избирком. Можно еще считать и пересчитывать, выявлять нарушения. Этим никто не занимался. Решили просто все поотменять.

А теперь к нарушениям. Два очевидных нарушения фиксировались на этих выборах, о чем пишет и ЦИК. Первое. Переписывание протоколов на 19 участках + участки в городе Находка. При этом данные там вводились повторно. Значит там есть:а) первоначальные данные ГАС;б) заверенные копии протоколов у наблюдателей.в) сами бюллетени;г) списки избирателей.Переписывание протокола отличается тем, что бюллетени то остаются. Под надзором наблюдателей можно провести пересчет, проанализировать все данные. Если количество избирателей и распределение голосов соответствует первоначальным протоколам, то можно устанавливать итоги голосования на этих участках.Аналогична ситуация и с 13 участками, которые входили в ТИК , куда ворвалось МЧС. Данные с УИКов есть? Пересчет организовать можно? – Можно.

Второй тип нарушений вброс. Вброс был зафиксирован на одном участке. Там можно признавать итоги голосования недействительными. Но далеко не факт, что это как-то повлияет на результаты выборов. В итоге, часть участков можно пересчитать и выявить реальные итоги голосования, что весьма вероятно позволит установить действительные результаты выборов без судебных разбирательств. ЦИК мог принять решение (рекомендовать как он делает якобы за отсутствием полномочий, ха-ха) о недействительности итогов голосования на отдельных участках, организовать пересчет под контролем наблюдателей и установить результаты выборов.



У коммуниста просто отняли победу. Не ведитесь на очередной обман от Памфиловой.

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