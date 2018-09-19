СМИ Китая: торговая война с США поможет развивать импортозамещение

Китай воспользуется конфликтом с Вашингтоном как возможностью для замещения импортных товаров на своем рынке. Также торговая война может ускорить развитие собственных технологий в стране.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ Китая. Как они сообщают, у властей КНР нет опасений, что повышение пошлин Вашингтоном повысит внутренние цены на сырье. «Китай будет использовать это как возможность для замещения импорта, продвижения локализации и развития передовых производств, ориентированных на экспорт», — говорится в сообщении.

18 сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт китайских товаров на сумму около $200 млрд. Пекин в ответ ввел пошлины на ввоз товаров из США стоимостью $60 млрд и обратился с жалобой в ВТО.

Политику Трампа сегодня, в том числе, раскритиковал председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. В Twitter он написал, что торговая война не ощутимо ударит по экономике КНР, но при этом действия Трампа «расшатывают систему ВТО и создают неопределенность и недоверие инвесторов».