В Кремле поддержали позицию ЦИК по отмене итогов голосования в Приморье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «позицию ЦИКа, безусловно, в Кремле ценят и поддерживают».

Так он прокомментировал рекомендацию главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой о признании недействительными итогов второго тура голосования за губернатора Приморского края, передает РБК. Песков отметил, что для президента важна «чистота и парламентских, и региональных выборов».