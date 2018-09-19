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В Кремле поддержали позицию ЦИК по отмене итогов голосования в Приморье

19.09.2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «позицию ЦИКа, безусловно, в Кремле ценят и поддерживают».

Так он прокомментировал рекомендацию главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой о признании недействительными итогов второго тура голосования за губернатора Приморского края, передает РБК. Песков отметил, что для президента важна «чистота и парламентских, и региональных выборов». 

Сегодня Элла Памфилова рекомендовала отменить итоги голосования в Приморье и назначить новые выборы через три месяца.

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